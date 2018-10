A cura della Redazione

Assunzioni al Comune di Torre Annunziata, nell'ambito dell'Ufficio di Staff del sindaco Vincenzo Ascione. Le posizioni da ricoprire, con contratto a tempo pieno e determinato, sono due: una unità nel settore tecnico, una unità nel settore legale.

Per la prima, occorrono la laurea vecchio ordinamento o magistrale in Ingegneria, Architettura o titoli equipollenti. Il candidato non dovrà superare l'età pensionabile prescritta dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda il profilo legale, sono richiesti la laurea in Giurisprudenza (vecchio o nuovo ordinamento) o titoli equipollenti.

Tra i requisiti, anche l'iscrizione agli Albi di categoria e la conoscenza delle apparecchiature e software informatici più diffusi. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno a partire da quello successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line (avvenuta il 5 ottobre) dell'avviso di selezione. Le istanze vanno presentate a mano al Protocollo del Comune, o mediante raccomandata A/R o posta certificata all'indirizzo sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it. Non farà fede il timbro postale.

Le risorse si occuperanno di collaborazione in materia di europrogettazione e di progettazione di opere pubbliche, attività di consulenza con riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), attività di collaborazione in materia di pianificazione urbanistica del territorio (profilo tenico); collaborazione e consulenza legale in materia amministrativa, urbanistica, di opere pubbliche e di euro progettazione (profilo legale).

Vanno inoltre presentati il curriculum vitae ed un documento di riconoscimento valido. L'incarico ha carattere fiduciario. «L’individuazione del soggetto da assumere sarà effettuata direttamente dal sindaco, a suo insindacabile giudizio, previa istruttoria e valutazione dei curricula presentati, sulla base delle esperienze e competenze specifiche maturate e della professionalità che le caratteristiche del tipo di rapporto e le funzioni da svolgere richiedono», si legge nell'avviso.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook