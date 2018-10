A cura della Redazione

Era molto conosciuto a Torre Annunziata Stefano Siano, imprenditore torrese che ha creato il marchio Doc Caffè, rifornendo molti bar ed uffici della città oplontina. Aveva 54 anni - sposato con Francesca, con due figlie, Giuliana e Carmen - e ad ucciderlo è stato probabilmente un arresto cardiaco, che lo ha colpito mentre si trovava nella sua casa di via Vittorio Veneto. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l'uomo si è sentito male ed è stato soccorso in primis dalla moglie, infermiera, che gli ha praticato il massaggio cardiaco. Poco dopo è poi giunta un'ambulanza che ha provato a rianimarlo con il defibrillatore. Vari tentativi ma purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare.

La scomparsa di Stefano Siano ha lasciato attoniti familiari, amici e conoscenti. Spesso frequentava il bar Vizio Latino di corso Umberto, uno dei suoi clienti. Qui l'hanno visto per l'ultima volta Pino e Rino, che gestiscono l'attività commerciale. «Abbiamo preso il caffè assieme nel primo pomeriggio di ieri - dicono affranti dal dolore -. Abbiamno parlato del più e del meno come facciamo sempre. Stefano era per noi un amico oltre che il fornitore del caffè che prepariamo. La notizia ci ha lasciato davvero sgomenti e sconvolti. Se ne va un brav'uomo e un bravo imprenditore».

Le esequie saranno celebrate alla chiesa della SS. Trinità di via Gino Alfani nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 ottobre (ore 16).

