A cura della Redazione

Un nuovo varco carrabile e opere accessorie in via Pastore. La società “Servizi e Parcheggi S.r.l.”, che svolge l’attività di parcheggio pubblico in via Avallone, ha proposto al comune di Torre Annunziata la realizzazione, a proprie spese, dell’apertura di un nuovo varco carrabile e opere accessorie in via Pastore (nei pressi della zona antistante lo stadio “Giraud” adibita a parcheggio).

Attualmente, in via Pastore, per chi proviene dal casello autostradale di Torre Annunziata Nord o è diretto verso la stesso o a Trecase, non è possibile accedere all'area antistante la tribuna del Giraud (ed evitare dunque di giungere alla rotatoria), essendoci un unico varco che però è di uscita dal parcheggio (anche se spesso viene percorso contromano dalle vetture!).

«L’apertura di questo nuovo varco - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola - consentirà una maggiore fluidità del transito dei veicoli, anche in considerazione dei lavori per l’installazione della rotatoria al corso Umberto I - intersezione con via Pastore e via Prota. In questo modo, i veicoli che dovranno raggiungere via Tagliamonte e via Simonetti eviteranno di attraversare l’incrocio. Questa opera - prosegue Ammendola - rientra nella tipologia degli interventi relativi al Regolamento di Microprogetti di miglioramento dello spazio pubblico da parte della società civile, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale lo scorso 2 agosto. Verranno posti in essere dagli organismi preposti (Ufficio Tecnico Comunale, Patrimonio e Polizia Municipale), ognuno per la parte di propria competenza - conclude l’assessore -, tutti gli atti necessari per consentire alla società “Servizi e Parcheggi S.r.l.” di realizzare l’intervento».

