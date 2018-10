A cura della Redazione

La Festa del 22 ottobre è alle porte e già circola qualche indiscrezione in merito ai festeggiamenti civili. Grazie alla partecipazione degli sponsors (i proventi delle sponsorizzazioni dovrebbero aggirarsi intorno ai 25 mila euro), è stato possibile organizzare un ricco calendario di eventi.

L’inizio è per venerdì 19 ottobre giù al porto, sul molo Crocelle. Qui si svolgerà il Pizza Fest, con l’allestimento di forni a legna, tavoli e sedie per consumare sul posto una variegata tipologia di pizze.

Nella prima serata ci sarà il concerto dei Gen Rosso, un gruppo che nasce all'interno dell'esperienza dei focolarini nella cittadella di Loppiano, su desiderio di Chiara Lubich, e che diffonde il messaggio della costruzione di un mondo più giusto, pacifico, solidale, e vivibile.

Sabato 20 ottobre ci saranno le esibizioni delle scuole di danza di Torre Annunziata, mentre domenica 21 si esibirà Fiorenza Calogero e la New Folk Band, composta dai musicisti Gennaro Venditto, Pasquale De Angelis, Sasà Piedepalumbo, Mimmo Maglionico e Antonio Mambelli.

Lunedì 22 ottobre, spazio ai giovani, con l’esibizione di due rapper. Martedì 23 ottobre serata finale con il concerto di un big della canzone italiana. Al momento è ancora top secret il nome dell’artista, ma si fanno sempre più insistenti le voci su Tullio de Piscopo e la sua band. Al termine dell'esibizione canora, il tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Molte anche le iniziative di carattere culturale., tra cui la mostra documentaria e biografica con cui verranno ricordate le memorie di 22 nostri eccellenti concittadini, vissuti a cavallo tra l’800 e il ‘900 e del primo decennio di questo nuovo millennio. La mostra, allestita nella splendida cornice di Palazzo Criscuolo, sarà inaugurata sabato 20 ottobre alle ore 18,30.

Per quanto riguarda la tradizionale processione della Madonna della Neve, inizierà, come di consueto, alle ore 10,00 del 22 ottobre da piazza Giovanni XXIII della Pace e si snoderà lungo via De Simone (con breve sosta sul porto oplontino), via Castello, via Vittime Innocenti della Camorra, corso Vittorio Emanuele III, piazza Cesàro, corso Umberto (fino a via Gambardella), per poi ritornare indietro fino alla Basilica della Madonna della Neve.

Il programma definitivo e completo degli eventi religiosi e civili sarà pubblicato all’inizio della prossima settimana.