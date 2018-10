A cura della Redazione

Lavori di ripavimentazione stradale, cambia la viabilità nella zona nord di Torre Annunziata. Per consentire gli interventi di risistemazione dell'asfalto a seguito delle opere di completamento del sistema fognario, il Comando di Polizia Locale - guidato dal capitano Enrico Ambrosetti - ha disposto i correttivi al traffico che saranno in vigore da martedì 16 a venerdì 19 ottobre.

In questi giorni, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta delle vetture su entrambi i lati della carreggiata lungo corso Umberto I, dall'intersezione con via Tagliamonte a quella con via Gambardella. Allo stesso tempo, vigerà nello stesso tratta di strada il senso unico alternato.

Fino al 16 ottobre, invece, divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel tratto di corso Umberto compreso tra via Gambardella e via Maresca.

