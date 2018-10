A cura della Redazione

Indetta la gara per l’affidamento delle ludoteche per la prima infanzia dell’Ambito N30 (comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase). Il bando, redatto dal dirigente Nicola Anaclerio, è rivolto agli operatori economici iscritti alla piattaforma Mepa nel bando “Pac – Gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia” con procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

«Saranno 30 i posti disponibili presso la ludoteca di via Parini a Torre Annunziata - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Stefano Mariano -. Un ulteriore servizio che arricchirà, per 8 mesi circa, le attività con finalità sociali sul territorio cittadino. Questa iniziativa rappresenta la tappa finale che ha visto, in primis, la ristrutturazione dei locali adibiti alle attività ludiche in via Parini. Sempre presso la sede dell’Ambito N30, dove stiamo collocando diversi uffici per andare incontro alle esigenze dei cittadini, è partita anche l’erogazione di nuovi servizi come il Centro per le famiglie e il Centro antiviolenza. A breve - conclude l'esponente della giunta Ascione - saranno aperti anche gli sportelli del Centro per l’Impiego e quello sulla disabilità».

Il bando di gara, il disciplinare, il capitolato d’appalto e i relativi allegati sono visionabili e scaricabili sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it nella sezione “Albo Pretorio” e in quella “Bandi e Gare”, nonché sulla piattaforma “Acquisti in Rete – sez. Mepa”.

L’istanza dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del comune di Torre Annunziata (capofila) al corso Vittorio Emanuele III, 293. L’offerta dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune. Farà fede esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo, al contrario non farà fede la data del timbro postale.

E’ possibile ottenere eventuali chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

