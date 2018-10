A cura della Redazione

Festa del 22 ottobre, la Festa dei torresi. La città si riempirà di colori, bancarelle, luminarie. Le strade, in particolar modo i corsi principali della città, pululleranno di persone. Sul porto si canterà, si ballerà e si mangierà.

Ma la caratteristica principale della Festa sarà rappresentata, come sempre, dalle decine e decine di bancarelle di torrone e dolciumi vari che stazioneranno da nord a sud della città, sui marciapiedi e per strada. Saranno tantissime e a volte costrette a posizionarsi tra mille difficoltà, anche a causa di arredi urbani ed auto in sosta. Vengono da tutta la Campania ma anche da altre regioni del Sud. Quella del 22 ottobre sarà l'ultima festa patronale dell'anno a cui parteciperanno.

In queste ore sono in corso le operazioni di montaggio degli stands. Come si nota nell'immagine che pubblichiamo, alcuni venditori sono intenti a preparare la loro bancarella su di un marciapiede, proprio dove sono situate due panchine pubbliche. Che inevitabilmente “scompariranno” sotto il bancone della bancarella. I fruitori, per la maggior parte anziani, dovranno farne a meno per qualche giorno e, se proprio vorranno riposarsi un po’, potranno sempre accomodarsi su qualche sedia del bar accanto.

Ma si sa la Festa è Festa ed il torrese accetta di tutto in questa ricorrenza così sentita: gli anziani faranno a meno di usufruire di qualche panchina, i commercianti accoglieranno benevolmente le bancarelle davanti ai loro negozi, gli automobilisti comprenderanno che per parcheggiare l’auto in strada diventerà quasi un’impresa, i vigili urbani chiuderanno un occhio nei confronti di qualche ambulante “abusivo” (di colore e non). Insomma saranno tutti più tolleranti per la buona riuscita della Festa.

E vedrete che anche quest’anno, comunque vada, sarà un successo!

