A cura della Redazione

Allerta meteo arancione dalle 22 di domenica 21 ottobre e per le successive 24 ore in Campania. L'avviso di criticità idrogeologica è stato emanato dalla Protezione Civile regionale, ed è valido su tutto il territorio. In particolare, poi, il maltempo imperverserà su piana campana, isole del golfo, Napoli, area costiera-vesuviana. Si prevedono precipitazioni diffuse con rovesci e temporali di moderata o forte intensità con possibili raffiche di vento nei temporali accompagnate da allerta anche per mare nel tratto costiero.

A Torre del Greco le scuole resteranno chiuso lunedì 22 ottobre, come da ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Palomba.

A Torre Annunziata, invece, gli istituti scolastici già saranno chiusi per la festa della Madonna della Neve.

Scuole aperte regolarmente a Terzigno, Boscotrecase, Pompei.