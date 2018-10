A cura della Redazione

Si conclude, con l’apprezzamento delle mamme del territorio, anche il secondo turno del Centro Estivo organizzato presso la Casa Salesiana di Torre Annunziata nell’ambito del progetto “Il filo di Arianna”. Scopo del progetto è offrire alle donne con figli dai 3 ai 12 anni un contributo concreto (voucher di servizio) per conciliare vita e lavoro (campo estivo – spazio bambini e bambine – ludoteca)

Il Servizio, gestito dall’Associazione Salesiana “Piccoli Passi Grandi Sogni”, ha convolto circa 20 bambini in età compresa tra i 3 e i 12 anni che hanno avuto l’opportunità di frequentare una ludoteca, giocare, socializzare, ballare Inoltre, accompagnati dagli educatori del Servizio, è stata dalla la possibilità ai ragazzi ed alle loro mamme di trascorrere una giornata allo zoo di Napoli.

Il comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, ha erogato i voucher per le donne in età lavorativa con figli in età compresa tra i 3 e i 12 anni. I servizi per l’infanzia offerti presso la Casa Salesiana riguardano la frequenza a ludoteche, spazi per bambini e bambine e campi estivi.

Fino a maggio 2019 continuerà lo spazio bambino/bambine che permetterà ai ragazzi di poter usufruire di supporto scolastico, attività sportive e di socializzazione dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.