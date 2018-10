A cura della Redazione

Durante la processione di stamattina, il trono della Madonna portato a spalle dai pescatori, ha fatto più di una sosta lungo il tragitto. La prima è avvenuta davanti ad un negozio dove nei giorni scorsi è stata fatta esplodere una bomba carta. «Questa sosta era doverosa – ha affermato don Raffaele, rettore della Basilica Ave Gratia Plena – affinché la Madonna interceda per far debellare qualsiasi tipo di violenza. Come dice Papa Francesco, il male va estirpato ma per riuscirci bisogna agire tutti assieme».

La seconda sosta è avvenuta davanti Palazzo Criscuolo, sede istituzionale del comune di Torre Annunziata.

Una terza fermata, a pochi passi da piazza Cesàro. Qui parenti e amici della famiglia Guida, i cui componenti (i coniugi Pasquale e Anna, con i figli Francesca e Salvatore) rimasero sepolti, insieme ad altre quattro persone (i coniugi Cuccurullo Giacomo ed Edy con il figlio Marco, e la signora Pina Aprea) sotto le macerie nel crollo del palazzo di Rampa Nunziante il 7 luglio dell’anno scorso, hanno esposto uno striscione con su scritto: «Madonna della Neve accogli nelle tue braccia i nostri angeli». Un lungo applauso si è levato quando il trono della Madonna è stato rivolto verso lo striscione su cui erano raffigurati i volti delle vittime.

Ultima sosta in piazza Cesàro. Qui, su un palco posto davanti alla chiesa di Santa Teresa e San Pasquale hanno preso la parola il sacerdote don Ciro Esposito, don Raffaele Russo e il sindaco Vincenzo Ascione. «Oggi, le nostre ansie, le nostre paure e le nostre preoccupazioni – ha affermato – continuano ad animare le nostre giornate. Gli ultimi episodi criminali di questi giorni in città non ci faranno arretrare di un passo. Lo Stato c’è e alla fine, grazie al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, avremo la meglio su quanti fanno del terrore la propria forza».