A cura della Redazione

Nella tarda serata di oggi, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha assunto la decisione di tenere chiuse le scuole cittadine nella giornata di martedì 30 ottobre.

«Per garantire la sicurezza degli studenti e del personale docente e non docente - si legge nel comunicato -, e al fine di effettuare una verifica delle strutture scolastiche in seguito alle forti raffiche di vento della giornata odierna, il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione ha predisposto la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado per martedì 30 ottobre (farà seguito ordinanza sindacale). Sin da oggi, Ufficio Tecnico Comunale, Protezione Civile e Polizia Municipale - conclude - sono al lavoro per eliminare le criticità sul territorio cittadino e ripristinare la viabilità nelle strade interrotte dalla caduta di calcinacci ed alberi».

Più che un'allerta meteo, quindi, le scuole resteranno chiuse per permettere al personale tecnico del Comune di verificare l'agibilità delle stesse, come fatto anche a Pompei dal sindaco Pietro Amitrano.

