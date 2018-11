A cura di Mario Cardone

E’ giunta una segnalazione presso il Comando dei vigli urbani di Pompei riguardante un solco profondo che si è creato tra le giunture di due pezzi del ponte che collega Pompei ed i Comuni vesuviani-costieri con quelli interni.

Non appena ricevuto l’allarme, sul posto si è recato di persona il comandante Gaetano Petrocelli insieme ad un tecnico per fare un prima perizia cautelativa. In ogni caso il dirigente del Comune di Pompei ha provveduto immediatamente ad allertare (tramite la Polizia Stradale) la Società Autostrade, costruttrice del ponte ed a cui ne compete la sua manutenzione.

Autostrade, da parte sua, ha formalmente assicurato che la situazione del ponte (già verificata nei giorni scorsi) non è di pericolo ed è sotto controllo perché é già è stata, in ogni buon conto, decisa la sostituzione urgente dei giunti del viadotto che collega via Plinio a via Andolfi sul confine occidentale di Pompei con Torre Annunziata.