Matrimonio al Castello delle Cerimonie per i 27enni Mirko Siano e Michela De Rosa.

I due giovani, entrambi di Torre Annunziata, sono stati ripresi dalle telecamere di Real Time , canale 31 (trasmissione andata in onda ieri sera 2 novembre alle 22,00) in tutte le fasi pre-matrimoniali: dalla scelta dell’abito nuziale, all’anteprima della cerimonia a Napoli in piazza dei Martiri, alla tradizionale serenata alla vigilia del fatidico sì.

«Avevamo entrambi 15 anni quando ci siamo conosciuti e abitiamo al Parco Trieste a Torre Annunziata – commenta Michela -. Sono molto vanitosa, mentre Mirko è più timido, più riservato. Ci tengo molto ai miei capelli, sono lunghissimi, non li taglio da 12 anni».

«Michela è una ragazza che mi fa impazzire – afferma Mirko -. Per il pranzo nuziale abbiamo scelto il Castello delle Cerimonie perché l’abbiamo sempre sognato».

I due sposi sono convolati a nozze nel Santuario di Pompei e subito dopo si sono recati al "Castello" dove sono stati ricevuti da donna Imma, la figlia del boss delle cerimonie don Antonio Polese, scomparso nel dicembre del 2016.

