A cura della Redazione

Inaugurazione del centro antiviolenza Eirene, che diventa così un punto di riferimento per tutte le donne vittime di abusi residenti nei quattro Comuni dell'Ambito Sociale N30 (Torre Annunziata, Trecase, Boscoreale e Boscotrecase).

Mercoledì 7 novembre, alle ore 10,30, a Palazzo Criscuolo a Torre Annunziata, interverranno il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, Maria Sicignano, presidente di Proodos, il consorzio di cooperative sociali che gestisce il servizio, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune oplontino, Stefano Mariano, il dirigente comunale Nicola Anaclerio, coordinatore dei Servizi Sociali dell'Ambito N30, Raffaella Ruocco, responsabile Aree Politiche di Genere Proodos, e Chiara Marciani, assessora alla Formazione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Campania.

Nel corso dell'evento ci saranno anche alcune testimonianze di donne vittime di violenze.

Il Centro avrà sede in via Parini (ex scuola Manzoni) a Torre Annunziata.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook