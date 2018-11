A cura della Redazione

Festa della Castagna, concerto della Fanfara dei Carabinieri, cerimonia di deposizione della corona di alloro al busto dedicato al maresciallo dei carabinieri Luigi D'Alessio. Sono diversi gli appuntamenti nel weekend che hanno obbligato il Comando di Polizia Municipale ad emanare una ordinanza relativa a varie disposizioni di viabilità in via Gino Alfani e piazza De Nicola.

Ma andiamo con ordine. Sabato 10 novembre, dalle 9 alle 10.30, non si potrà circolare (e sostare) in piazza De Nicola (prevista la rimozione coatta), in via Iacono - da intersezione con via Veneto a quella con via dei Mille - e via delle Vigne (da intersezione con via Poerio a incrocio con via dei Mille).

Al pomeriggio, la Chiesa della SS. Trinità celebrerà la Festa della Castagna e del "Ciao" dell'Azione Cattolica Ragazzi. In via Gino Alfani, dalle ore 16 alle 21, vigerà il divieto di sosta e circolazione veicolare, dall'intersezione con la Rampa Nunziante a quella con corso Umberto I.

Domenica 11 novembre, in occasione del concerto della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania in via Gino Alfani (l'omaggio dell'Arma alla città per il conferimento della cittadinanza onoraria che avverrà nella mattinata di sabato 10 novembre), la strada resterà chiusa dalle 8 alle 13.30 (da intersezione con la Rampa Nunziante a quella con corso Umberto). Vigerà inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eventualmente parcheggiati.

Sempre domenica, per il match tra Savoia e Nola al Giraud, non si potrà circolare e sostare in piazzale Gargiulo (antistante lo stadio) dalle 12 alle 18.

