A cura della Redazione

Approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di palestra e auditorium dell’edificio scolastico dell’Istituto “Parini-Rovigliano”. Al Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito Territoriale N30, sono stati assegnati e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), sul fondo per il Sistema Integrato di Educazione ed Istruzione, risorse per poco più di 80 mila euro.

I fondi sono da destinare a «ristrutturazione edilizia; restauro e risanamento conservativo; riqualificazione funzionale ed estetica; messa in sicurezza meccanica e antincendio; risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche, di una o più strutture scolastiche ubicate sul territorio».

«Tra gli edifici di proprietà del Comune - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola - c’è l’Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” di via Mortelleto. Nella palestra e nell’auditorium sono presenti infiltrazioni d’acqua che rendono inagibili i locali causando un impedimento al regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche. La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di riqualificare i locali e renderli agibili, in modo da permettere agli studenti di tornare a svolgere attività sportive e culturali. I lavori - conclude Ammendola - saranno appaltati entro due settimane e ultimati entro la fine del 2018».

