A cura della Redazione

Chiuso a tempo indeterminato il plesso della scuola dell'infanzia del II Circolo Didattico "Giancarlo Siani" di Torre Annunziata. La decisione è stata assunta a seguito di una riunione tra Assessorato alla Pubblica Istruzione (Aldo Ruggiero), PrimaVera, Asl, forze dell'ordine e il dirigente scolastico Gennaro Cirillo.

La decisione è stata adottata a causa della presenza di ratti e relativi escrementi. Una situazione allarmante sul piano igienico-sanitario, denunciata dai genitori dei piccoli alunni, che si protrae da alcuni giorni, tanto da indurre la Dirigenza dell'Istituto a chiudere il plesso nelle giornate di lunedì e martedì.

"Nel piano interrato sono presenti oggetti didattici da rimuovere. Gli stessi ambienti appaiono in discrete condizioni igieniche - si legge nel verbale Asl -. Il piano terra dove sono ubicate aule didattiche e sala mensa sono attualmente oggetto di bonifica da parte del personale. In più aule si nota la presenza di escrementi di topi. Al piano superiore sono ubicate aule didattiche in buone condizioni igienico-sanitarie già oggetto di bonifica. In data 9 novembre è stato effettuato un intervento di derattizzazione da parte della ditta incaricata".

Al momento, dunque, i locali restano chiusi e quindi i bambini non possono frequentare. Verranno effettuate verifiche successive alle ulteriori operazioni di derattizzazione e disinfestazione. Solo in caso di riscontri positivi, la scuola sarà riaperta.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook