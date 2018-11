A cura della Redazione

Tempo di Natale a Torre Annunziata. Sabato 17 novembre si accenderanno le luminarie in città, lungo le strade e le piazze. Torna anche l'appuntamento con le luci d'artista nel parco di Villa Parnaso. Alle ore 18.30 i giardini si "coloreranno" con le installazioni artistiche collocate nel prato ed il grande albero di Natale posto all'ingresso.

«Anche quest’anno - spiega il consigliere comunale delegato a Villa del Parnaso, Giuseppe Raiola, che insieme all’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Ammendola, ha curato l’installazione delle luci - l’Amministrazione comunale, dopo il successo in termine di visite delle scorse festività natalizie, ha voluto nuovamente “illuminare” il parco urbano. Le luci artistiche che sono state scelte sono completamente differenti rispetto a quelle del Natale 2017, proprio perché vogliamo offrire delle piacevoli novità ad un pubblico di visitatori che ci auguriamo siano sempre più numerosi. L’appuntamento - conclude Raiola - è per sabato alle ore 18,30. Invito tutti i cittadini a raggiungerci in Villa del Parnaso per assistere insieme all’accensione delle luci».

Villa del Parnaso e l'area verde saranno fruibili da cittadini e visitatori dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 21,00. Mentre il sabato e la domenica dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 15,30 alle ore 22,00.

Per i giorni festivi infrasettimanali e per tutte le festività natalizie si rispetteranno gli orari indicati per i giorni di sabato e domenica.

