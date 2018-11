A cura della Redazione

Allerta meteo, scuole chiuse a Torre Annunziata.

I sindaci di Torre Annunizata, Torre del Greco, Napoli e Pozzuoli hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per martedì 20 novembre. Al momento in cui riportiamo la notizia, il sindaco di Torre Annunziatra Vincenzo Ascione non ha ancora firmato l'ordinanza, ma corre voce tra assessori e consiglieri comunali che la chiusura è certa.

L’allarme è stato lanciato dalla Protezione civile della Regione Campania. Il bollettino meteo riferisce di un peggioramento delle condizioni a partire dal pomeriggio di oggi, con rovesci e temporali che tenderanno a divenire forti in serata. Nella giornata di martedì, invece, previsto «cielo coperto con precipitazioni diffuse anche a carattere di forte rovescio o temporale, in temporanea attenuazione al pomeriggio».

