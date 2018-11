A cura della Redazione

Cuccioli di cane sui binari, salvati dal personale della Circumvesuviana. Protagonista è Antonio Montuori che, insieme ai suoi colleghi, si è accorto della presenza dei piccoli animali sulla tratta tra Torre Annunziata e Boscoreale-Villa Regina. A quel punto ha inviato una nota alla sala operativa EAV ed ha fatto fermare il treno in quel momento in transito e rallentare gli altri che di lì a poco sarebbero passati, per prodigarsi nelle operazioni di salvataggio. La madre, che in un primo momento era rimasta bloccata sulla strada ferrata, si è poi allontanata.

I cagnolini sono stati così recuperati nonostante le loro "resistenze" (non volevano muoversi), poi accuditi e curati.

Il presidente EAV, Umberto de Gregorio, ha ringraziato il dipendente ed i suoi colleghi con un post su Facebook.

