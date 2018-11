A cura della Redazione

Nuovi marciapiedi in via Vittorio Veneto. Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la ripavimentazione dei marciapiedi lungo l’asse viario che collega via Parini con via Cavour. E’ questo solo il primo lotto dei lavori, il secondo comprenderà il tratto di via Vittorio Veneto tra via Cavour e via Settetermini. Entrami i lotti già sono stati appaltati, mentre un terzo lotto, quello che prevede il rifacimento dei marciapiedi lungo il tratto della “Nazionale” tra via Parini e via Vesuvio sarà appaltato successivamente.

I lavori prevedono uno smantellamento della vecchia pavimentazione e il rifacimento di una nuova con pietra lavica.

«Era da circa un trentennio che i marciapiedi di via Vittorio Veneto non venivano riqualificati, rappresentando un pericolo costante per i pedoni – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Ammendola -. Queste opere rientrano nel più ampio piano di riqualificazione urbana, iniziato già qualche anno fa con la ripavimentazione di oltre trenta strade cittadine e al cui completamento mancano ancora via Provinciale Schiti e via Zampa. Ma non ci fermeremo qui – conclude Ammendola -. Utilizzeremo i ribassi d’asta delle precedenti gare di appalto per riqualificare altre strade cittadine che presentano maggiori criticità».

Il costo complessivo del primo e secondo lotto di lavori di via Vittorio Veneto si aggira intorno agli 800 mila euro.

