A cura della Redazione

E' emergenza idrica in molti Comuni del Vesuviano e del Napoletano. A causa della rottura di una condotta regionale (nella tratta San Clemente-Cercola), si stanno verificando mancanze d'acqua a Pomigliano d'Arco e Casalnuovo (ad esclusione di via Napoli e traverse, via San Marco e traverse, Corso Umberto e traverse, via Arcora - tratto compreso tra via Napoli e Piazza Mafalda). A Pomigliano d'Arco è presente una autobotte in piazza Primavera/via Nazionale delle Puglie; a Casalnuovo, in via Arcora (di fronte Carabinieri).

Inoltre a partire dalle ore 18 di oggi l’interruzione della fornitura idrica interesserà anche l’intero territorio dei Comuni di Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant’Anastasia, Volla e San Sebastiano al Vesuvio.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a partire dalle ore 13 di domani, giovedì 29 novembre.

La GORI segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

