A cura della Redazione

Negli ultimi anni le auto elettriche hanno preso sempre più piede: lotta all'inquinamento al centro della strada, con l'obiettivo di ridurre le emissioni. E la svolta sta riguardando anche l’Italia. Si parla di un’ascesa che probabilmente è arrivata in leggero ritardo rispetto agli altri paesi europei, e che è stata di recente influenzata dai dati relativi all’inquinamento globale: questi numeri, che riguardano anche le grandi città italiane, non hanno fatto altro che alzare la soglia di attenzione dei cittadini, sempre più spesso interessati all’utilizzo di mezzi meno inquinanti. È una situazione che riguarda sia il nostro Paese nella sua interezza che le sue regioni: anche la Campania si è accodata a questo trend, con la situazione che migliora di anno in anno. Soprattutto se si considera Napoli, oggi una provincia green a tutti gli effetti.

Auto elettriche in Italia e in Campania: gli ultimi dati

È bene partire dai dati nazionali: secondo le ultime rilevazioni, in Italia si trovano circa 7.500 auto elettriche in circolazione, con un incremento che nel biennio 2016-2017 ha toccato quota +31% (+2.000 unità circa). I dati elaborati dal Centro Studi Continental su base ACI testimoniano la presenza di una forte crescita anche in regioni come la Campania: il biennio 2016-2017 ha infatti portato ad un aumento del +15,6% in termini di flotta elettrica circolante (con un totale di 178 vetture). Pur trattandosi di una percentuale inferiore alla media nazionale, si parla comunque di un dato molto importante, che sottolinea un attenzione sempre maggiore verso le logiche green. È anche possibile analizzare la situazione delle province campane: su tutte spicca Napoli, seguita da Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. Molti campani scelgono sempre più spesso di recarsi al concessionario per le ultime novità, o di affidarsi a portali come automobile.it per cercare auto elettriche usate: questo è quanto viene evidenziato dai numeri, che parlano di crescita, sensibilizzazione, mobilità ecosostenibile.

I vantaggi delle automobili elettriche

Le automobili elettriche permettono prima di tutto di diminuire le emissioni nocive nell’aria, quindi si rivelano meno inquinanti rispetto alle canoniche vetture a benzina o a gasolio. Fra le altre cose, uno dei vantaggi maggiori riguarda il lato economico: in primo luogo questi veicoli necessitano di una minore manutenzione, perché le loro componenti si usurano più lentamente. In secondo luogo, consentono di accedere gratuitamente alle zone a traffico limitato (ZTL). Fra gli altri vantaggi garantiti dalle vetture elettriche troviamo l’opzione di auto-ricarica in fase di frenata, o quando si rallenta (tecnologia rigenerativa): una funzione molto utile soprattutto in città (in situazioni di traffico, ad esempio). Da non sottovalutare, poi, il fatto che le automobili elettriche sono anche divertenti da guidare e silenziose (ne beneficia anche chi ci sta intorno, quindi). Anche l’Italia si è accorta di tutti i vantaggi che appartengono a questo nuovo modo di spostarsi: i numeri e le percentuali visti oggi lo dimostrano, e la speranza è che il nostro Paese continui a percorrere questa strada. A bordo di un'auto elettrica, ovviamente.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.