A cura della Redazione

Acquistare il biglietto per i mezzi EAV dal cellulare. Da oggi è possibile. L'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania lancia la app "GoEAV". E' scaricabile sugli smartphone che utilizzano come sistemi operativi Android e Apple, ed è disponibile in italiano ed inglese.

Attraverso l'applicazione è possibile consultare gli orari, pianificare il percorso ed acquistare il biglietto, anche un attimo prima di iniziare il viaggio. Il biglietto è a tempo e dura due ore dal momento dell’acquisto. L’acquisto online è sicuro e si può effettuare in diverse modalità: con carta di credito, con Postpay, sul circuito Sisal, caricando il borsellino elettronico e tanti altri modi ancora.

Inoltre sulla app sono riportate in tempo reale le notizie sulla regolarità della circolazione e su eventuali variazioni.

«L’applicazione consente anche di evitare la vendita di biglietti già obliterati, come di recente accaduto - fa sapere l'azienda - e quindi prevenire le frodi incrementando la gestione trasparente».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook.