A cura di Mario Cardone

L'EAV, che gestisce la Ferrovia della Circumvesuviana, ha fatto sapere in un comunicato che “sono stati mantenuti gli impegni con i cittadini” dopo la chiusura della fermata di Ponte Persica. Per l'azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, sarebbe stato rispettato l'accordo preso con i sindaci di Pompei (Pietro Amitrano) e Castellammare di Stabia (Gaetano Cimmino) di rafforzare la mobilità intorno all'antico borgo, con un piano puntuale di azioni mirate.

Difatti, dopo un anno, i lavori di adeguamento del ponte di collegamento alla strada statale sono in fase di ultimazione, così come il rifacimento della piazzetta, per la quale, entro la prima decade di gennaio, verrano ultimati anche gli interventi di pavimentazione. Dall'1 gennaio, inoltre, sarà in servizio un bus navetta di collegamento con la stazione di Moregine che assumerà un ruolo di importanza strategica per il territorio, come nodo fondamentale di diverse linee e sede di deposito.

«Vogliamo continuare a collaborare con i sindaci e con i cittadini per trovare soluzioni condivise, perché la modernizzazione necessaria della ferrovia sia opportunità di sviluppo per il territorio - spiega l'EAV -. Perché per noi futuro e territorio devono camminare insieme». «E’ anche una nostra vittoria - ha commentato il primo cittadino di Pompei, Pietro Amitrano - che dimostra che quando ci sono volontà e competenze si possono mantenere sempre promesse e impegni presi».

