Visita del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata.

L'Ammiraglio Giovanni Pettorino, accompagnato dal Direttore Marittimo della Campania, Contrammiraglio Pietro Giuseppe Vella, è stato ricevuto dal Capo del Compartimento Marittimo di Castellammare di Stabia, Capitano di Fregata Ivan Savarese e dal Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, Tenente di Vascello Vito Limanni, i quali hanno illustrato le caratteristiche del porto, del litorale di giurisdizione e le attività principali svolte a favore della comunità locale.

Dopo la firma del libro d'onore e la tradizionale consegna del crest, il Comandante Generale ha inoltre incontrato il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione, al quale è stata manifestata la disponibilità del Corpo ad affrontare le tematiche marittime e portuali in modo costruttivo e sinergico, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale dell’intera collettività.

L'Ammiraglio Pettorino ha infine incontrato il personale militare e civile dipendente, al quale ha espresso parole di vivo apprezzamento e gratitudine per il lavoro quotidianamente svolto al servizio degli interessi marittimi e portuali, per la tutela delle incomparabili bellezze naturali in uno dei tratti di costa più belli d’Italia e per il contrasto alle pericolose attività illecite che rischiano di comprometterne il delicato eco sistema marino, ricordando l'importanza dei valori e delle tradizioni che caratterizzano il Corpo.

