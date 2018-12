A cura della Redazione

In questi giorni si sta facendo un gran parlare della ecotassa che dovrebbe colpire le auto che superano un’emissione di 160 gr/km di Co2. Allora è bene fare chiarezza su alcuni aspetti della questione che non sono stati bene compresi da tutti. Innanzitutto è bene che si sappia che non ci sarà nessuna "batosta" per chi ha già un’auto; l’imposta dovrà essere corrisposta solo da chi acquista una vettura nuova le cui emissioni non superano la soglia sopracitata.

Ma quali sono queste auto? Tra le vetture più economiche colpite dalla tassa figurano, tra le altre: la Fiat 500 L Cross a benzina da 70 kw; la Fiat Tipo Lounge (sia berlina che Station Wagon) a benzina da 88 kw; la Fiat Doblò Lounge, Easy e Trekking nelle versioni diesel da 70 e 88 kw; svariati modelli di Fiat 500X diesel da 110 cv.

Ma tra i marchi compaiono anche Citroën (SpaceTourer Business Lounge), Dacia (diversi modelli di Lodgy Wow a GPL), Opel (alcuni modelli di Nuova Insignia, Zafira e Nuova Mokka X), Renault, Volkswagen, Ford, Jeep (dalla Renegade Limited a vari modelli di Cherokee) e Alfa Romeo (Giulietta Super da 110 cv). Nella lista ci sono ovviamente anche tanti modelli di Audi, Jaguar, Bmw, Mercedes, Volvo, ecc. In generale ad essere colpite dalla tassa saranno molte vetture "premium" e non certo solo suv o supercar da "nababbi".

Inoltre non ha nessun senso parlare di "tassa sui suv" o sulle "supercar" come scrivono molti giornali. L’imposta colpisce le auto che emettono più Co2: suv, berline o due volumi che siano. Difatti in commercio ci sono molti suv il cui livello di emissioni è più basso della soglia di 160 g/km, ma ci sono anche tante auto che suv non sono, le cui emissioni sforano questi parametri.

A quanto ammonta la tassa? Il nuovo testo prevede una tassa sull'acquisto di auto nuove che parte da 1.100 euro per le vetture che emettono da 161 a 175 grammi di CO2 al chilometro (un'Audi 3.000 a benzina emette 170 g/km) e che sale progressivamente a 1.600 euro per le auto che emettono tra 176 e 200 g/km, a 2.000 euro per emissioni tra 201 e 250 g/km e a 2.500 euro per le vetture che emettono oltre 250 grammi di CO2 per chilometro.

A quanto ammonta il bonus Il bonus per chi acquista un’auto poco inquinante dovrebbe essere compreso tra i 1.500 e i 4.000 euro, senza rottamazione dell'usato.

