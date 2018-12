A cura della Redazione

La Curia di Napoli offre il pranzo di Natale ai bisognosi. A preparare i pasti ci saranno anche gli studenti dell'Istituto Alberghiero "Graziani" di Torre Annunziata.

Il prossimo 28 dicembre, il cardinale Crescenzio Sepe presenzierà al banchetto al Duomo con ottocento conviviali, per lo più senzatetto e persone indigenti. Nella preperazione delle portate verranno impegnati anche quaranta alunni e dieci insegnati della scuola di via Sepolcri, che inizieranno a cucinare la pasta al forno - prevista come primo piatto - già dalla giornata precedente l'evento.

Il 28 dicembre mattina, poi, un bus passerà a prendere il cibo insieme a docenti, studenti e dirigente scolastica (Anna Maria Papa), portandoli a Napoli, dove serviranno essi stessi alla mensa.

«I ragazzi cucinano già due volte l'anno, a Pasqua e Natale, per la Mensa dei Poveri "Don Pietro Ottena - dice la preside Papa -. Ma questa volta dovranno farlo per centinaia di persone. Sarà una bella sfida, soprattutto in ragione dell'alto valore solidaristico della iniziativa».

