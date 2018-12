A cura della Redazione

Isole pedonali a Torre Annunziata alle vigilie di Natale e Capodanno, il 24 e 31 dicembre. Il comandante della Polizia Locale, capitano Enrico Ambrosetti, ha firmato l'ordinanza con la quale vengono istituiti i divieti di sosta e cirolazione dei veicoli in via Gino Alfani (a partire dall'intersezione con la Rampa Nunziante direzione corso Umberto I), e corso Umberto I, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Gino Alfani e quello con via dei Mille. Il blocco del traffico varrà dalle ore 11 alle 18. I divieti di sosta per le auto (prevista la rimozione coatta) scatteranno dalle ore 8.

Isole pedonali anche le domeniche 23 e 30 dicembre, ma solo in corso Umberto I (intersezioni via Gino Alfani-via dei Mille), dalle 10 alle 13.

Per quanto riguarda gli appuntamenti con le iniziative di intrattenimento, il 23 e 30 dicembre ci sarà lo storico mercato del pesce nel rione dell'Annunziata. In questi casi sono previsti divieti di sosta e circolazione dalle ore 5 del 23 dicembre alle ore 18 del 24 dicembre, e dalle 5 del 30 dicembre alle 18 del 31 dicembre, in via De Simone, via Castello e piazza Giovanni XXII della Pace.

Il 24 e 31 dicembre la location degli eventi sarà il parco urbano di Villa Parnaso: la vigilia di Natale, dalle ore 12 alle 16, animazione per i bambini; il 31 dicembre, dalle ore 12, animazione. A seguire, alle 15, spettacolo di cabaret e magia con Mr. Pepe. Alle 16 brindisi di fine anno con il sindaco Vincenzo Ascione.

