A cura della Redazione

Reintrodurre l'ora di Educazione civica (o alla cittadinanza) nelle scuole. E' l'obiettivo della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall?ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, che sta raccogliendo le firme per presentarla al Parlamento.

I Comuni hanno avviato delle vere e proprie task force perché non vada persa neppure una firma, giacché ogni firma già autenticata va accompagnata dal certificato elettorale che va prodotto dal Comune di residenza del firmatario.

A Roma, fino al 23 dicembre nel cuore della città, in Piazza Navona, l’Anci e il Comune capitolino hanno allestito uno stand per la raccolta firme, aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00, per raggiungere l’obiettivo delle 50mila firme. Da Bologna sono pervenute al momento ben 1.400 firme.

A Torre Annunziata si è tenuta una delle iniziative conclusive con la partecipazione del presidente di Anci Campania, Domenico Tuccillo, del sindaco della città oplontina, Vincenzo Ascione, della consigliera Giovannina Cirillo, del deputato Pd Gennaro Migliore, del presidente dell’associazione Maestri cattolici, Giuseppe Desideri, dell’ex magistrato Michele Del Gaudio. Nell’aula del liceo “de Chirico”, diretto da Felicio Izzo, si è parlato di "Costituzione a scuola". Docenti e studenti hanno ascoltato con grande interesse e partecipazione una lunga discussione sulla proposta di legge dell’ANCI e sulla necessità di reintrodurre (come era una volta) l’educazione civica a scuola. Raccolte nella città oplontina circa trecento firme inviate all’ANCI.

(comunicato ANCI Campania)

