A cura della Redazione

Guasto improvviso alla rete idrica, molte zone di Torre Annunziata senz'acqua. Venerdì 21 dicembre, rubinetti a secco in via Ciro Menotti, corso Umberto, via Gino Alfani, via Gambardella, via Maresca, via Vittorio Veneto, via dei Mille, via Morrone, via Salvatore Dino, via Tagliamonte, via Vagnola, via Poerio, corso Vittorio Emanuele, via XXIV Maggio, via IV Novembre, via Zampa, piazza Ilardi, via Simonetti, piazza Ernesto Cesàro, via Asilo Infantile.

La GORI comunica che il servizio dovrebbe tornare regolare a partire dalle ore 19.30.

