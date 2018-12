A cura della Redazione

Si avvicina il giorno dei festeggiamenti per il nuovo anno. L'arrivo del 2019 verrà salutato con eventi in piazza che animeranno la serata del 31 dicembre e si rpotrarranno fino all'alba dell'1 gennaio. Gli appuntamenti principali saranno - nel comprensorio vesuviano - a Castellammare di Stabia e Pompei.

Nella città stabiese, il 31 dicembre, a partire dalle ore 23, in programma il concerto di Sal Da Vinci in villa comunale. A seguire, musica con Dj Salex e Christian Apadula.

Appuntamento di rilievo anche a Pompei, ma l'1 gennaio (ore 21). In piazza Bartolo Longo protagonista sarà Alex Britti con la sua band.

Per quanto riguarda i dispositivi di traffico, ricordiamo che a Torre Annunziata ci sarà l'isola pedonale domenica 30 dicembre, dalle ore 10 alle ore 13, lungo corso Umberto I, dall’intersezione con via Alfani fino a quella con via dei Mille. Inoltre, in occasione del tradizionale mercato del pesce che si svolge nel quartiere dell’Annunziata, vigerà il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta dalle ore 5,00 del 30 alle ore 18 del 31 dicembre, lungo via De Simone, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele III fino a quella con via D’Angiò, in via Castello e piazza Giovanni XXIII.

Il 31 dicembre isola pedonale con stop ad auto e ciclomotori dalle ore 11 alle ore 18 in via Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I; e lungo corso Umberto I, dall’intersezione con via Alfani fino a quella con via dei Mille. Il divieto di sosta con rimozione coatta vigerà, invece, dalle ore 8 alle ore 18. Alle 16, brindisi di fine con il sindaco Vincezo Ascione nel parco urbano di Villa Parnaso.

A Torre del Greco, invece, sabato 29 dicembre, è stata disposta la ZTL in via Colamarino, via Salvator Noto e via Roma (da intersezione con via Piscopia a quella con via Vittorio Veneto), dalle ore 16.30 alle 21.30. Il 30 dicembre, stessa disposizione, per le medesime strade, dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30. Nella giornata della vigilia di Capodanno, il 31 dicembre, la circolazione veicolare viene sospesa in via Colamarino, via Salvator Noto, via Roma, via Vittorio Veneto e corso Vittorio Emanuele (da incrocio con via Circumvallazione in direzione via Colamarino) dalle ore 10 alle 18.

Rammentiamo infine che è proibito accendere fuochi pirotecnici e somministrare bevande in contenitori di vetro. In alcuni Comuni, come a Torre del Greco e Castellammare, è anche vietato da parte degli esercizi pubblici diffondere musica in strada.

