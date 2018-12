A cura della Redazione

Brindisi di fine anno davanti alle tanto vituperate cisterne ubicate nel porto di Torre Annunziata. L'iniziativa del Comitato Salera è in programma lunedì 31 dicembre a partire dalle 15 nei pressi del largo Andrea Marchese, all'inizio della bretella porta-autostrada Lungomare di Oplonti. Un'occasione per festeggiare non solo l'arrivo del 2019 ma anche celebrare lo stop ai lavori - decretato dall'Ufficio Tecnico Comunale - per la installazione dei due nuovi serbatoi di gasolio della Isecold.

«Vogliamo condividere con voi tutti gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere - spiega la presidentessa Pina Valente, che insieme ad altri cittadini ha guidato il movimento contrario alla realizzazione degli ulteriori due depositi di idrocarburi -. Quando il popolo persevera, qualche riscontro si vede. Noi non vogliamo altre cisterne e chiediamo la delocalizzazione di quelle già esistenti su tutto il territorio. Rivendichiamo una bonifica che da tempo è stata approvata ma mai operata. Non vogliamo una seconda foce del fiume Sarno, non vogliamo siti di stoccaggio di rifiuti. Chiediamo un piano di messa in sicurezza per l'amianto per ogni edificio pubblico e privato. Vogliamo una città pulita, un ambiente sano, un mare splendido, un litorale spettacolare. Vogliamo - conclude Valente - riprenderci la nostra città!».

