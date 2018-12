A cura della Redazione

Santa Messa per ricordare Giuseppe Veropalumbo. Era il 31 dicembre del 2007 quando l'uomo, allora 30enne, stava festeggiando l’arrivo del nuovo anno insieme alla propria famiglia nella sua abitazione di corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata fu colpito da una pallottola vagante che stroncò la sua giovane vita.

"Una tragedia che scosse l’intera comunità torrese e, in particolar modo, la moglie Carmela Sermino e sua figlia Ludovica, prematuramente private della figura di marito e padre - dice il sindaco Vincenzo Ascione -. Ad undici anni di distanza da quella tragica serata, l’Amministrazione comunale di Torre Annunziata intende mantenerne vivo il ricordo con una Santa Messa che sarà celebrata, lunedì 31 dicembre alle ore 8,30, nella sede del Comando di Polizia Municipale di piazza Nicotera. A lui e alle tante vittime innocenti della criminalità, a cui è stata intitolata una strada cittadina, va il nostro pensiero, soprattutto in questi giorni di festa, quando la loro assenza è maggiormente percepita dai familiari. Ed è proprio a questi ultimi che rivolgiamo un augurio di un sereno anno, con la speranza di non essere più costretti ad assistere in futuro ad altre morti innocenti".

(nella foto, l'abitazione dove si verificò la tragedia)