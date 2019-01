A cura della Redazione

Disagi per gli alunni al IV Circolo Didattico "Carlo Nunziante Cesàro" di Torre Annunziata. Al rientro a scuola dopo la pausa natalizia, numerosi bambini hanno trovato gli impianti di riscaldamento fuori uso. A non funzionare erano i termosifoni del piano superiore, mentre in tutte le altre aule dell'istituto di via Vittorio Veneto non è stato riscontrato alcun problema e le lezioni sono cominciate regolarmente.

I genitori degli alunni delle classi ubicate al piano non riscaldato hanno così riportato a casa i loro figli.

L'assessore all'Istruzione del Comune oplontino, Aldo Ruggiero, ha precisato che «il disservizio è stato dovuto al guasto ai termosifoni e non alla caldaia. Gli stessi sono stati sostituiti già in mattinata ad opera della ditta incaricata dall'Ente». Emergenza rientrata, dunque.

