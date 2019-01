A cura della Redazione

Il Comitato Salera organizza un incontro-confronto tra cittadini per discutere di due possibili insediamenti relativi alla gestione e trattamento dei rifiuti, pericolosi e non. Uno in via Bottaro, l'altro poco più in là, in zona Rovigliano. Si tratta di richieste avanzate alla Regione Campania da parte di aziende private, su suoli già "antropizzati", ciò significa che non verrebbero ampliati (in caso di via libera alle iniziative imprenditoriali) gli spazi esistenti.

La riunione è in programma domenica 13 gennaio, alle ore 19, presso la sede dell'Azione Cattolica della chiesa della SS. Trinità in via Gino Alfani. «L'invito - sottolinea il Comitato - è rivolto a cittadini, comitati e associazioni che da tempo mostrano una grande sensibilità per il nostro territorio».

