A cura della Redazione

Uno spazio dedicato ai bambini per agevolare il lavoro dei genitori avvocati. Sarà inaugurato giovedì 10 gennaio, alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo Spazio Bambini e il Polo per la famiglia ed i minori presso il Tribunale di Torre Annunziata, un luogo pensato e realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati olpontino in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità e la Commissione per la Famiglia ed i Minori.

«In questo modo - afferma Gennaro Torrese, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - i colleghi, mamme e papà, che hanno necessità di far conciliare il loro ruolo di genitore e di avvocato potranno usufruire anche di un servizio di babysitting, a due passi dal tribunale”.

“In tribunale con mamma e papà” sarà la giornata dedicata all'inaugurazione dell'innovativo servizio, che in Italia è in funzione soltanto a Firenze. Il programma della mattinata prevede il taglio del nastro alle 10:45, con visita al babysitting e al polo per la famiglia e minori presso i locali adiacenti al Tribunale siti in via Nazionale. Dopo la benedizione dei locali impartita da don Ciro Cozzolino, si terrà una conferenza nella Piazza Coperta all’interno del Tribunale di Torre Annunziata.

Gli indirizzi di saluto saranno affidati a Gennaro Torrese, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata; Ernesto Aghina, Presidente del Tribunale di Torre Annunziata; Giuseppe De Carolis Di Prossedi, Presidente della Corte di Appello di Napoli; e Gabriella Spadaro Sapari, Presidente Commissione Pari Opportunità Torre Annunziata.

Germaine Popolo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati delegata al babysitting, introdurrà la discussione, moderata da Filomena Varvo, Commissione Pari Opportunità Ordine dei Giornalisti Campania, Responsabile Comunicazione Polo per la Famiglia ed i Minori. Gli interventi saranno di Antonietta Caputo, Coordinatrice della Commissione Famiglia e Minori; Maria Masi, Componente CNF, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità; e Lucia Fortini, Assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania. Le conclusioni, infine, saranno affidate all'eurodeputato Andrea Cozzolino e a Vincenzo De Luca, Presidente Giunta Regionale Campania.

Prenderanno parte all’inaugurazione Antonietta Costantini, Direttore Generale dell'Asl Napoli 3 Sud, nonché i sindaci dei comuni ricompresi nel circondario e i rappresentanti delle associazioni territoriali di settore.

