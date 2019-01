A cura della Redazione

Convocato il Consiglio comunale di Torre Annunziata in seduta monotematica. L’Assise oplontina, presieduta da Rocco Manzo, si riunirà martedì 15 gennaio, alle ore 9,30, presso la sede di via Provinciale Schiti.

I consiglieri saranno chiamati a discutere sulla realizzazione di impianti di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali. I due insediamenti sono previsti a Rovigliano e in via Bottaro. La richiesta di intraprendere l'attività è stata avanzata alla Regione Campania da due società private.

