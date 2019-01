A cura della Redazione

Partirà lunedì 21 gennaio il nuovo servizio di autobus “Circolare di Torre Annunziata Oplontina”. Istituito dall’Ente Autonomo Volturno (EAV) di concerto con l’Amministrazione comunale, ha lo scopo di collegare l’intera città: dal quartiere Rovigliano, che si trova nella periferia sud, fino a via Prota, nella zona nord.

«Questo servizio - spiegano l’assessore alla Viabilità Gaetano Veltro e la consigliera comunale Maria Longobardi - è stato fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per sopperire alle difficoltà ataviche negli spostamenti che, in particolar modo nel quartiere Rovigliano, costringono i cittadini ad organizzarsi esclusivamente con mezzi privati. La problematica - proseguono - riguarda soprattutto gli studenti, impossibilitati a raggiungere autonomamente gli istituti scolastici di istruzione superiore della propria città. Situazione che ha indotto molti di loro ad aderire ad offerte formative di scuole dei Comuni limitrofi, in quanto più facilmente raggiungibili".

Il percorso della “Circolare Oplontina” partirà da via Provinciale Schiti (nei pressi della Novartis), toccherà anche il Tribunale e lo stadio; la Stazione delle Ferrovie dello Stato di piazza Risorgimento e della Circumvesuviana; il sito archeologico di Oplontis; lo scalo del Metrò del Mare, sito nell’area portuale, attivo durante la stagione estiva. Inoltre, verrà raggiunto anche il litorale, con gli stabilimenti balneari e i locali della movida.

Previste dodici corse giornaliere sette giorni su sette, festivi compresi. Tutti gli autobus sono dotati di pedana per la salita e la discesa di persone affette da disabilità.

Le partenze da via Provinciale Schiti avverranno con cadenza più o meno oraria nei giorni feriali, con il primo mezzo alle ore 7,20 (successive 8.25, 9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.50, 14.55, 16, 17.05, 18.10, 19.15), e alle 8 di quelli festivi (successive 9.05, 10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 21, 22.05). L'ultima corsa, sempre con partenza da via Provinciale Schiti, è alle 19.15 nei giorni feriali, alle 22.05 in quelli festivi.

Queste le fermate: via Provinciale Schiti (terminale - zona Novartis), via Ercole Ercoli, via S. Antonio, via Plinio (deposito mezzi EAV), via Veneto, via S. Alfonso Maria de' Liguori, piazza Imbriani, viale Manfredi, piazza Risorgimento (Stazione Torre Centrale), via Roma, via Aurora, via Bertone, via D'Angiò, via Caracciolo, via Marconi (litoranea - villa comunale - Villa Parnaso), Rampa Nunziante, via Gino Alfani, via Caravelli, via Prota, corso Umberto I, via Simonetti. Al ritorno: via Veneto, via de' Liguori, piazza Risorgimento, viale Manfredi, via Plinio (deposito), via S. Antonio, via Ercole Ercoli, via Provinciale Schiti (Novartis).

E’ possibile consultare gli orari sul sito www.eavsrl.it.

