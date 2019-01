A cura della Redazione

Nessuna allerta meteo ma condizioni climatiche ancora sfavorevoli per i prossimi due giorni in Campania. Giovedì 24 gennaio, su area vesuviana, Napoli, isole, penisola sorrentina-amalfitana e piana campana, il cielo sarà molto nuvoloso con locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o isolato temporale, fa sapere la Protezione Civile regionale.

Situazione più stabile venerdì, con cielo molto nuvoloso e possibilità di precipitazioni, in attenuazione dal pomeriggio-sera. Attenzione però al vento forte che spirerà da nord-est. Le temperature diminuiranno nei valori massimi. Possibili gelate notturne interesseranno le zone interne a quote superiori ai 400-500 metri, ma dal pomeriggio tenderanno a raggiungere anche quote basse.

Intanto, questa mattina, dopo la pioggia di ieri, il Vesuvio era quasi del tutto imbiancato.

