A cura della Redazione

Sabato 26 e domenica 27 gennaio il servizio metropolitano sarà sospeso tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra che, in questi due giorni, sarà capolinea per i collegamenti con Salerno, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata Centrale. RFI comunica che verranno posti in essere «importanti interventi infrastrutturali nella fermata Napoli Piazza Amedeo della Linea 2». Un servizio di bus navetta sarà attivo tra San Giovanni Barra e Napoli Centrale.

La stazione di Campi Flegrei sarà capolinea per i collegamenti con Pozzuoli, mentre alcuni treni da e per Caserta avranno origine o fine corsa a Napoli Centrale.

«Venerdì 25 e lunedì 28 gennaio potrebbero registrarsi lievi modifiche al programma di circolazione dei treni, opportunamente comunicate alla clientela», fa sapere RFI.

