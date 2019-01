A cura della Redazione

La città di Napoli si fa più “verde”: negli scorsi giorni il Comune partenopeo ha chiesto con successo alla Città Metropolitana una congrua sovvenzione da impiegare esclusivamente per il verde cittadino.

La somma in questione è davvero notevole e ammonta a più di 5 milioni e mezzo di euro in conto capitale, tutto lascia dunque immaginare che Napoli riuscirà a cambiare in modo davvero importante il proprio volto in ottica “green”.

L'importanza di essere una città verde

Avere molte piante in città non è soltanto un qualcosa di decorativo, ma è anche molto prezioso per il benessere dei cittadini: è noto infatti che la presenza di verde sia assolutamente salutare soprattutto nelle aree urbane in cui, per via del traffico stradale, si respira spesso un’aria tutt’altro che impeccabile.

Sono tante, d’altronde, le città italiane che stanno intraprendendo delle politiche di riqualificazione urbana di questo tipo, si pensi ad esempio a Milano che ha avviato proprio in questi giorni i lavori finalizzati alla realizzazione del cosiddetto “Colosseo Verde”.

Anche Napoli, dunque, vuole essere una città verde, e questa concessione da parte della Città Metropolitana saprà certamente garantire dei risultati tangibili in questo senso.

Quali interventi di riqualificazione verranno eseguiti

Nello specifico, gli oltre 5 milioni di euro che verranno messi a disposizione verranno impiegati per la sostituzione di alberi crollati, di alberi che attualmente sono in pericolo di schianto, per la piantumazione di nuovi alberi in corrispondenza delle fossette poste ai lati di diverse strade cittadine, le quali sono attualmente vuote, e ancora per interventi di piantumazione da eseguirsi nell’ambito di alcuni parchi urbani.

Come ben sanno i cittadini napoletani, gli alberi di alcuni parchi sono stati gravemente compromessi a seguito di condizioni meteo particolarmente critiche quali quelle verificatisi nell’ottobre del 2018, di conseguenza quest’intervento di riqualificazione è senza dubbio opportuno.

Le risorse non verranno impiegate esclusivamente per tali interventi, ma saranno utili anche per la manutenzione delle piante: la cura degli alberi richiede certamente una buona dose di lavoro, di conseguenza sono necessari degli interventi periodici affinché le piante siano sempre in ottima salute.

Non si può inoltre trascurare il fatto che l’altezza degli alberi rende piuttosto complessa l’esecuzione di alcuni interventi manutentivi, come ad esempio quelli di potatura periodica: per poter eseguire operazioni simili è necessario procurarsi delle strutture specifiche, come ad esempio delle piattaforme aeree.

Grande entusiasmo per questa riqualificazione "green"

I commenti a tale notizia sono stati molto positivi, da parte della cittadinanza, senza dubbio, ma anche da parte dell’amministrazione comunale.

Ciro Borriello, assessore al verde urbano, ha messo in evidenza il fatto che quello che andrà a realizzarsi sarà il più grande intervento di piantumazione dai lontani anni Ottanta, è evidente dunque che questi lavori contribuiranno in modo decisivo a rendere più verde la città di Napoli.

Con l’occasione, Ciro Borriello ha sottolineato anche gli ottimi rapporti collaborativi tra Comune di Napoli e Città Metropolitana, soprattutto per quel che riguarda l’obiettivo comune di migliorare la città dal punto di vista ambientale e della vivibilità.