Il Comune di Torre Annunziata ha avviato il sistema di premialità, a partire dall'1 gennaio scorso, relativo al conferimento corretto dei rifiuti differenziati presso il centro di raccolta di via Roma. Il meccanismo tende a premiare i cittadini virtuosi, che in tal modo accumuleranno sconti sulla Tari, la tassa sui rifiuti, vedendosi decurtare gli importi da versare in bolletta.

Vediamo come funziona la premialità. Il regolamento che la disciplina è quello approvato lo scorso dicembre dal Consiglio comunale.

L'applicazione degli eco-punti è relativa ai conferimenti di carta e cartone, multimateriale (plastica, alluminio, acciaio), vetro, ingombranti, oli esausti di produzione domestica.

L'eco-punto, per ciascuna della frazione differenziata conferita, si ottiene per ogni kg di materiale depositato al centro di raccolta. Per ogni ingombrante ed ogni litro di olio esausto si riceve il cosiddetto eco-punto jolly.

Quattro le fasce di punteggio a cui corrispondono i bonus economici: tra i 10 e i 25 punti, 3 euro; tra i 26 e i 50 punti, 5 euro; tra i 51 e i 75 punti, 7 euro; tra i 76 e 100 punti, 10 euro. Ciò significa che, al massimo, lo sconto sulla Tari sarà pari a 30 euro all'anno.

Per ogni tipologia di rifiuto differenziato, è fissata la quota limte di 100 kg (un quintale) all'anno, vale a dire che oltre questa soglia non verranno più attribuiti eco-punti. Per gli ingombranti, il tetto massimo è stabilito in 15 pezzi. Per gli oli esausti, 20 litri.

Gli eco-punti jolly possono essere poi cumulati con gli eco-punti per così dire tradizionali, consentendo all'utente di accedere alla fascia di beneficio economico successiva. Ad ogni conferimento, gli addetti del centro di raccolta stamperanno una sorta di scontrino con l'indicazione della quantità di volta in volta conferita e il punteggio accumulato.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo al conferimento avverrà il conteggio degli eco-punti totalizzati. Il "credito" maturato sarà poi inserito, in compensazione, sulla bolletta Tari. Il Comune stanzia per il sistema di premialità dei fondi. In ragione delle somme disponibili, i bonus potranno essere dunque ridotti proporzionalmente a seconda degli appostamenti in bilancio.

Per la raccolta e la determinazione degli eco-punti (e quindi dei bonus) si considera il lasso temporale dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ovviamente, chi vuole usufruire di bonus dovrà essere in regola con i pagamenti Tari. Il sistema si applica alle sole utenze domestiche (abitazioni di proprietà o in affitto).

Il centro di raccolta, ubicato in via Roma, 98, è aperto dal lunedì al sabato (dalle 9 alle 13.30). Tutti i lunedì e venerdì anche al pomeriggio, dalle 15 alle 17.30. All'atto del conferimento, occorre esibire la tessera sanitaria o una bolletta/fattura Tari.

