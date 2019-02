A cura della Redazione

"Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo". Cita Albert Einstein il vicepremier Luigi Di Maio, che insieme al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha presentato a Roma la prima card del reddito di cittadinanza ed il sito internet dedicato.

«E' stato un lavoro di squadra con enti come Inps e Poste Italiane, che hanno lavorato notte e giorno -. Saranno circa 3 milioni le card stampate in Italia. Su queste verranno erogate sia il reddito che la pensione di cittadinanza. In tutto 5 milioni di persone, 1,7 milioni di famiglie. E' la card con cui finalmente ristabiliamo un rapporto di fiducia tra lo Stato e il cittadino. Ne gioveranno anche le imprese del territorio, dove verranno spesi i soldi caricati».

Sono cinque i requisiti principali che i richiedenti devono possedere. Fanno riferimento a cittadinanza, Isee, patrimoni immobiliare e finanziario, e reddito familiare. Ci sono poi la sottoscrizione del Patto per il Lavoro presso i Centri per l'Impiego o, presso i Comuni, del Patto di Inclusione Sociale. Le istanze andranno presentate on line, ai CAF o alle Poste, entro il 31 marzo, con l'erogazione che avverrà ad aprile. F>ondamentale sarà aver pronto l'Isee.

Il reddito di cittadinanza potrà essere richiesto a partire dal 6 marzo prossimo. Cos'è, come funziona e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook