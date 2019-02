A cura della Redazione

Pubblicato l’Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina dei membri della Commissione Locale per il Paesaggio. Dopo la scadenza naturale dei termini triennali della precedente Commissione, il comune di Torre Annunziata, dopo il vaglio e la nomina che competono al Consiglio Comunale, si doterà di cinque nuovi esperti di beni ambientali; storia dell’arte; discipline agricolo-forestali; naturalistiche; storiche; pittoriche; arti figurative e legislazione dei beni culturali.

Nel rispetto della legge regionale del 23 febbraio 1982 i candidati dovranno avere i seguenti requisiti: titolo di studio comprovante esperienza in materie paesaggistiche per studi compiuti, esperienze maturate ed eventuali funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private; non aver riportato condanne penali; non essere fra i rappresentanti o dipendenti di enti o istituzioni, ai quali per legge è demandato un parere specifico e autonomo sulla materia; non aver ricoperto l’incarico di componente della Commissione Locale per il Paesaggio per due mandati consecutivi; non aver liti pendenti con il comune di Torre Annunziata; non essere nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013.

I cittadini interessati, in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria istanza entro il 19 febbraio (farà fede la data di spedizione o il timbro dell’Ufficio Protocollo Generale in caso di consegna a mano) indirizzando il plico al comune di Torre Annunziata – Area II Tecnico/Urbanistica, corso Vittorio Emanuele III, 293 e riportando la dicitura “Candidatura per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio”.

E’ possibile consultare l’Avviso sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico, presso la casa comunale di via Provinciale Schiti, 51.

