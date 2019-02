A cura della Redazione

Sessant'anni fa l'erezione a parrocchia della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di via XXIV Maggio a Torre Annunziata. Per celebrare l'anniversario, giovedì 7 febbraio giungerà nella città oplontina il cardinale Crescenzio Sepe, Capo della Chiesa di Napoli.

Ricco il programma di appuntamenti che accompagnerà la ricorrenza, che coinciderà anche con la "immissione nel possesso canonico" di Don Damiano La Rosa, neo parroco della chiesa "sulle scalinatelle di via dei Mille", subentrato a Fra' Pasquale Piccolo.

Lunedì 4 febbraio, alle ore 18, si celebrerà la giornata per gli ammalti e i sofferenti, con la unzione degli infermi. Presiederà Don Ciro Esposito, parroco della chiesa di Santa Teresa di Gesù e San Pasuqale di piazza Cesàro e reggente della parrocchia del Sacro Cuore. Martedì 5 febbraio, la giornata dei bambini e dei giovani. Alle ore 18, Don Salvatore Accardo, decano, celebrerà la funzione religiosa alla quale prenderà parte il gruppo catechisti e "Marta e Maria" della parrocchia. A seguire, animazione con giochi e karaoke.

Mercoledì 6 febbraio, in occasione della giornata delle famiglie, tornerà a Torre Annunziata Fra' Pasquale Piccolo, che presiederà la funzione religiosa (ore 18) con la partecipazione del gruppo "Rinnovamento nello Spirito". Al termine, il rinnovo delle promesse matrimoniali. Alle 19, conferenza storica con il dott. Giovanni Sicignano, dal titolo "La Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù: una fiammella in città".

Giovedì 7 febbraio, il clou dei festeggiamenti con la venuta del cardinale Sepe e l'investitura ufficiale di Don Damiano. Si comincia alle 17.45 con l'accoglienza dell'Alto Prelato in via Vigne. Da qui partirà poi il corteo diretto alla chiesa. Alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Napoli e "il passaggio di consegne" che vedrà protagonista Don Damiano. Interverranno autorità civili (sindaco Ascione in testa) e militari, nonché i rappresentanti delle associazioni di quartiere e cittadine.

