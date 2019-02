A cura della Redazione

Mercato dei fiori nell'ex area Metalfer di Torre Annunziata, il sindaco Vincenzo Ascione scrive al presidente della Regione Campania per chiedere certezze sul futuro occupazionale dei 45 lavoratori dello stabilimento metallurgico espulsi dal ciclo produttivo. Questi, infatti, dovrebbero essere riassorbiti nel nuovo insediamento florovivaistico che da Pompei si trafsrirebbe proprio negli spazi occupati dalla industria fallita, ed ormai inutilizzati da anni.

«Siamo preoccupati per le loro sorti lavorative - scrive in una nota il primo cittadino -. Quotidianamente siamo impegnati nella ricerca di soluzioni per porre non solo un argine all’emorragia di posti di lavoro sul territorio, fortemente penalizzato dalla crisi che ha colpito gran parte del comparto industriale cittadino, ma anche per creare i presupposti per nuove opportunità lavorative. Ho scritto personalmente al presidente De Luca, all’assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, e all’assessore al Lavoro, Sonia Palmeri - conclude Ascione -, ribadendo con ferma determinazione che la mancanza di impegni concreti circa una futura collocazione degli ex lavoratori Metalfer non agevolerà questa Amministrazione comunale nella fase procedurale di approvazione del progetto in itinere».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook