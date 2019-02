A cura della Redazione

"Papà, non avere paura. Ti accompagno io a lavoro". Con questo slogan è partita la campagna dell'EAV per contrastare le aggressioni che quasi quotidianamente il personale dell'azienda di trasporto pubblico locale della Regione Campania è costretto a subire.

Un manifesto in cui compare un lavoratore con in braccio una bimba. Il messaggio di sensibilizzazione è rivolto soprattutto ai giovani, spesso autori di raid teppistici e violenti, contro i dipendenti e strutture e mezzi dell'azienda. «I bambini non nascono bulli ma viene insegnato loro ad esserlo», recita la locandina.

L'EAV ricorda poi che l'aggressione ai danni di un incaricato di pubblico servizio è punita dai 6 mesi ai 5 anni di reclusione.

«Nonostante i nostri sforzi, le migliaia di telecamere, il coordinamento con le forze dell’ordine, il rischio è ancora troppo alto - spiega il presidente EAV, Umberto de Gregorio -. Le aggressioni al personale sono passate da 165 nel 2017 a 129 nel 2018, con un calo del 22 per cento. Per questo dobbiamo lavorare sulle coscienze dei ragazzi».

