A cura della Redazione

Sta facendo il giro del web, tra stupore e incanto, il video pubblicato su Facebook da Pietro Cirillo, che ha immortalato cinque cigni mentre nuotano nello specchio d'acqua antistante lo scoglio di Rovigliano a Torre Annunziata. Dallo scorso martedì, data della pubblicazione, il filmato ha raccolto circa 17mila visualizzazioni.

L'uccello acquatico sverna in luoghi con un clima più mite e non è inusuale vederlo a mare nei pressi di foci dei fiumi. Difatti diversi esemplari ne sono stati avvistati anche nel fiume Sarno, la cui foce è a poca distanza dal luogo in cui è stato girato il video. Forse proprio da lì provenivano e lì stavano ritornando dopo una... nuotatina!

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook