Spesse volte riportiamo notizie di malasanità che riguardano i nostri ospedali. Negli ultimi anni, in particolare, l’ospedale di Boscotrecase è stato al centro di gravi episodi che hanno gettato un’ombra sull’intera struttura sanitaria.

Le cattive notizie, si sa, si propagano più velocemente di quelle buone, e sono quelle che attirano maggiormente l’attenzione dei lettori. Ma non per questo non bisogna dare risalto alle buone notizie, soprattutto quando la bravura di un medico riesce a salvare vite umane.

E’ il caso di una donna di 44 anni di origine ucraina ricoverata all’ospedale di Boscotrease per essere sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico. La paziente era affetta da “peritonite diffusa da rottura di pseudocisti pancreatica”. La donna, che chiameremo Iryna, soffriva da quattro anni di questa malattia ed aveva girato per diversi ospedali ma nessuno chirurgo, data la gravità del caso, si era sentito di operarla. Fino a quando non è stata segnalata dal suo medico curante al dott. Lorenzo Fiore, specialista in chirurgia e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale “Sant’Anna e SS. Maria della Neve”, già primario dell’ospedale fino al 2011 e ritornato al “Sant’Anna” nel dicembre scorso. Le condizioni della donna al momento del ricovero erano a dir poco drammatiche (negli ultimo quattro mesi, tra dolori atroci, aveva perso 20 chili) e necessitava al più presto di un intervento chirurgico.

E così, nel giro di poche ore, Iryna va sotto i ferri. Ad operarla, il primario di chirurgia Fiore con la sua equipe. Un intervento delicatissimo durato quasi cinque ore, ma alla fine tutto si conclude nei migliore dei modi. La paziente viene trasferita in rianimazione nell’ospedale San Leonardo Di Castellammare di Stabia ma vi rimane solo per 24 ore, dopo ritorna nel reparto di Chirurgia dell’ospedale di Boscotrecase, dove viene assistita costantemente dal personale medico. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno e a presto potrebbe lasciare il letto d’ospedale.

Con il ritorno del dottor Fiore alla direzione del reparto di Chirurgia, l’ospedale di Boscotrecase, oltre ad avvalersi di un chirurgo di grandi capacità, potrà rilanciare la propria immagine sul territorio, garantendo prestazioni sempre più all'avanguardia.